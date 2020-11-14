Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

BURSA'da bir minibüsten yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yol, trafik polislerince kapatılınca yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Bulvarı'nda seyir halinde olan bir minibüsten yola motor yağı döküldü. Yaklaşık 200 metrelik yola dökülen yağ, yağmurun da etkisiyle yola yayıldı. Yağ dökülen yolda ilerlemeye çalışan diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.İhbar üzerine gelen trafik polisleri, yolu trafiğe kapattı. Yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol belediye ekiplerinin bir saatlik temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.