Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı
14.11.2020 15:11
BURSA'da bir minibüsten yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı.
BURSA'da bir minibüsten yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yol, trafik polislerince kapatılınca yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Bulvarı'nda seyir halinde olan bir minibüsten yola motor yağı döküldü. Yaklaşık 200 metrelik yola dökülen yağ, yağmurun da etkisiyle yola yayıldı. Yağ dökülen yolda ilerlemeye çalışan diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.İhbar üzerine gelen trafik polisleri, yolu trafiğe kapattı. Yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol belediye ekiplerinin bir saatlik temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Son Dakika Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu