Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı: 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı: 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı: 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

California açıklarında seyreden yolcu gemisinden gece saatlerinde denize düşen 37 yaşındaki piyanist, Pasifik Okyanusu'nun ortasında yaklaşık 9 saat boyunca yaşam mücadelesi verdi. Kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzakta kurtarılmayı bekleyen adam, tesadüfen bölgeden geçen iki balıkçı tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. Ölümden dönen piyanistin kurtarıldıktan sonra söylediği sözler ise yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaleti açıklarında yolcu gemisinden denize düşen 37 yaşındaki piyanist, yaklaşık 9 saat boyunca Pasifik Okyanusu'nda yaşam mücadelesi verdi. Kıyıdan yaklaşık 30 kilometre açıkta iki balıkçı tarafından fark edilen adam, ölümden döndü. Kurtarıldığında söylediği ilk sözler ise yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

GECE SAATLERİNDE DENİZE DÜŞTÜ

Olay, 6 Kasım'da California açıklarında meydana geldi. Royal Caribbean şirketine ait Ovation of the Seas adlı yolcu gemisinde piyanist olarak çalışan 37 yaşındaki erkek personelin, gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştüğü değerlendiriliyor.

Meksika'nın Ensenada kentine doğru ilerleyen gemiden düşen piyanist, Pasifik Okyanusu'nun ortasında saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 9 saat boyunca suda kalan adam, kıyıdan 24 ila 32 kilometre uzaklıkta hayatta kalma mücadelesi verdi.

İKİ BALIKÇI SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

Sabah saatlerinde Catalina Adası yakınlarında balık avından dönen Sean Norton ve Grant Garrett isimli iki balıkçı, denizin ortasında bir insan olduğunu fark etti. Teknenin kaptanının uyarısıyla durmaları üzerine sudaki kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladılar.

Hemen harekete geçen balıkçılar, piyanisti kollarından tutarak tekneye çıkardı. Büyük şok yaşayan adam, kendine geldiğinde balıkçılara gemide piyanist olarak çalıştığını anlattı.

Kendisini kurtaranlara teşekkür eden piyanistin, “Teşekkür ederim. Öleceğimi sanmıştım” sözlerini söylediği aktarıldı.

Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı: 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi!

EL NİÑO HAYATINI KURTARMIŞ OLABİLİR

Kurtarma işleminin ardından balıkçı teknesi acil durum çağrısı yaptı. Bölgeye gelen Newport Beach cankurtaran ekipleri, piyanisti sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatta kalmasının beklendiği açıklandı. ABD Sahil Güvenlik ekipleri ise denize düşüşün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Balıkçı Sean Norton, piyanistin yaklaşık 9 saat boyunca hayatta kalmasında El Niño nedeniyle okyanus suyunun normalden sıcak olmasının etkili olabileceğini söyledi. Suyun sıcaklığının yaklaşık 24 derece olduğunu belirten Norton, “Başka bir yıl olsaydı hayatta kalamazdı” dedi.

Royal Caribbean şirketi de yaptığı açıklamada çalışanlarına destek verdiklerini, personelin mahremiyeti nedeniyle olayla ilgili başka ayrıntı paylaşmayacaklarını bildirdi.

Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar bulduOkyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu
Pasifik OkyanusuCaliforniaSözlerSudanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:14
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
21:52
Maduro’nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur’an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
20:59
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası İzmir’deki patlamayla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası İzmir'deki patlamayla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 23:44:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı: 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android