Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2) - Son Dakika

Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
16.12.2020 15:03
Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan...
MİNİBÜSÜN DEVRİLME ANI KAMERADA
Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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