Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 02.30 sularında Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi üzerinde bulunan alt geçit ayrımında meydana geldi. Doğukent Caddesi'nden Turan Güneş Bulvarı'na giden Muhammed Kesekler (21) yönetimindeki 06 J 1302 plakalı şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Oran- Kızılay yol ayrımındaki alt geçitte bulunan yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine Ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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