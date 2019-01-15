Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, Kaymakam Yolculara Yemek Verdi
1 saat önce
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
ANTALYA'nın Akseki
ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Otobüsteki 15 yolcu ve 2 personel kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, akşam saatlerinde, Antalya- Konya
yolunun 9. kilometresindeki Akseki'ye bağlı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Süleyman Tuğrul
yönetimindeki 27 R 5848 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 15 yolcu ve 2 görevlinin bulunduğu otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. İlçe Jandarma
Komutanlığı'na getirilen yolculara kaymakamlık tarafından yemek verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:11 Kaynak: DHA
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