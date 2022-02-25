Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı

25.02.2022 18:19
Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde 2 kişinin midesinden kapsüller halinde toplam 1 kilo 96 gram eroin çıktı.

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde 2 kişinin midesinden kapsüller halinde toplam 1 kilo 96 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesi girişindeki jandarma uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde Van- İstanbul seferi yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, otobüsteki, 2 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, yolcuların üstleri ve bagaj kısmındaki eşyaları arandı. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan karar ile Güroymak Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildi. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde, şüphelilerin midesinde toplam 176 adet kapsül içerisinde 1 kilo 96 gram eroin çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı
Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı
Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güroymak, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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