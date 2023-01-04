Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi - Son Dakika
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Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi

04.01.2023 16:22

Samsun'un Terme ilçesinde yolda arızalanan otomobillerini itmeye çalışan Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar, araçlarına cipin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Sabah saatlerinde Ordu- Samsun kara yolu Terme ilçesi sanayi kavşağında Önder Kaynar idaresindeki otomobil arızalandı. Sürücü ile babası Ömür Kaynar, otomobili yol kenarına itmeye çalıştı.

CİPİN ÇARPMASIYLA SAVRULDULAR

Bu arada Metin Ataş'ın kullandığı cip, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ataş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLDA ARIZALANAN OTOMOBİLE CİP ÇARPTI; BABA İLE OĞLU ÖLDÜ O ANLAR KAMERADA

KAZA ANI KAMERADA

Samsun'un Terme ilçesinde, yolda kalan otomobillerini itmeye çalışırken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar'ın son anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlarının arkasında beklerken cipin çarptığı baba ve oğlunun savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi - Son Dakika
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