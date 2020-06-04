Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı ama polis parayı gerçek sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı ama polis parayı gerçek sahibine ulaştırdı
Ankara'da içerisinde 35 Bin TL para ve 9 gram altın bulunan çantayı yerde bulduktan sonra sahibine ulaştırmadan alıp giden kişi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu adreste yakalandı.
Ankara'da içerisinde 35 Bin TL para ve 9 gram altın bulunan çantayı yerde bulduktan sonra sahibine ulaştırmadan alıp giden kişi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu adreste yakalandı. Bulunan çanta ise sahiplerine teslim edildi.
Başkentte bir kuyumcu dükkanında çalışan Burhan A. isimli kişi, altın imalathanesinde yapılan altınları götürmek için gittiği sırada içerisinde 35 Bin TL para ve 9 gram altın bulunan çanta araçtan indiği esnada yere düşürdü. İlk başta çantanın düştüğünü hissetmeyen Burhan A., dükkana girdiği sırada çantanın yanında olmadığını fark edince çantanın düştüğünü anladı. Dükkanın önündeki güvenlik kameralarını inceleyen kuyumcu dükkanı çalışanları, çantanın arabadan inerken düştüğünü ve bir süre sonra olay yerinden geçen birinin alıp gittiğini kameralardan gördü. Polise ihbar edilen olay sonrası Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri iş yeri kamerası dahil olmak üzere çevre güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Şüphelinin Anafartalar Caddesi Susam Sokak köşesinde bir araca binip Ankara'nın Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Koza sokakta bulunan ikamet adresine gittiği tespit etti. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin Fahri G. olduğunu belirledi. Zanlı Fahri G. bulunduğu adreste yakalandı. Kuyumculara ait 35 bin TL para ve 9 gram altının yer aldığı çanta Cumhuriyet Savcısı talimatı sonrasında sahiplerine teslim edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:00 Kaynak: İHA
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