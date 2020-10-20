Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Trabzon Ortahisar ilçesinde yaşayan Aslan Aydemir, Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulduğu 200 liralık banknotlar halindeki 20 bin lirayı Ortahisar Belediyesi aracılığı ile sahibi Mustafa Özden'e teslim etti.

Emekli Astsubay Mustafa Özden, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi üzerinde babası İlhan Özden ile birlikte yaklaşık 75 bin lirayı bankaya yatırmak için giderken paranın bir kısmını yatırdıktan sonra baba oğul bankadan ayrıldı. Baba İlhan Özden daha sonra 20 bin lirayı yeleğinin cebine koymak için oğlundan alırken parayı caddede düşürdü. Bu sırada yoldan geçen emekli Aslan Aydemir, parayı bularak Ortahisar Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Belediye hoparlörlerinden meydan civarında bir miktar para bulunduğu yönünde anons yapılırken, parasını kaybeden Mustafa Özden belediyeye başvurarak parasını teslim aldı.

Parayı bulan Aslan Aydemir, yaptığı açıklamada "Parayı bulduğumda paranın miktarına hiç bakmadım. Çevrede paranın sahibini aradım ancak bulamadım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğu yönünde anonslar yapıldı. Daha sonra belediye yayın merkezine 'Paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine birlikte teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız, 20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz" dedi.

Mustafa Özden ise parayı bularak kendisine teslim eden Aydemir'e teşekkür ederek "Parayı babam düşürdü. Karakola başvurdu, belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Dışarıdaki anonsu duymadık. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun. İnsanlık ölmemiş" diye konuştu.

(İHA)