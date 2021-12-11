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Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

11.12.2021 11:27
Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Edirne'de 5 ay önce otobanda bulunan 14 kilo uyuşturucuya yönelik 4 kişi tutuklandı.

Edirne'de 5 ay önce otobanda bulunan 14 kilo uyuşturucuya yönelik 4 kişi tutuklandı.

Edirne'de 5 ay önce karayolları ekiplerince otoban kenarında bulunan uyuşturucu dolu çantanın incelenmesi için polise haber verilmişti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, inceleme sonrası maddelerin uyuşturucu skunk maddesi olduğunu tespit etti. 14 kilo 450 gram uyuşturucunun bulunduğu çantayı bırakanların peşine düşen Edirne Emniyeti, 4 aylık incelemenin sonunda, olayla ilgili 4 şahsı tespit etti.

İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalanan 4 zanlı, adalete teslim edildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı. - EDİRNE

Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika
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