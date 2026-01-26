Yolda Bulunan 237 Gram Altın Sahibine Ulaştırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan ve içinde 237 gram altın olan el çantası sahibine ulaştırıldı.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan çanta, polis merkezine teslim edildi. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.