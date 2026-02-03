Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Çeşme Gişe İstasyonu'ndaki çalışmalar nedeniyle 3 numaralı çıkış gişesi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım 1 ve 2 numaralı gişelerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bir şeritten kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle mevcut köprüde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü devam ediyor.