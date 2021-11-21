Son dakika: YOLDA DURAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU 4 YARALI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, yolda duran hafif ticari araca çarpmamak için duran otomobilden inen 2 kişiye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaplı ilçesinde meydana geldi. Eren Özcan yönetimindeki 67 SH 0941 plakalı hafif ticari araç yolda durdu. Aynı yöne giden Resul Yaman, son anda fark ettiği hafif ticari araca çarpmamak için 34 GH 0266 plakalı otomobilini durdurdu. Yaman ile birlikte yolculuk eden Fatih Karakaş ile Anıl Karakaş otomobilden indi. Bu sırada arkadan gelen Melih Akkaya yönetimindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil Fatih ve Anıl Karakaş ile indikleri otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, Fatih Karakaş, Anıl Karakaş, Resul Yaman ve Melih Akkaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla 4 yaralı, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.