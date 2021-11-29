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Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı - Son Dakika

Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı

29.11.2021 14:01
Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı

Tekirdağ'da bir sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki kuma saplandı. Gece boyunca aracını kumdan çıkaramayan sürücüye ertesi gün köylüler yardım etti. Fakat köylüler, adamın şüpheli hareketleri üzerine izledikleri güvenlik kamerasında, şahsın akü hırsızı olduğunu öğrendi.

Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki kum yığınına saplandı. Saplanan aracını bırakan sürücü, yakınlardaki bir otomobilden akü çaldı. Ardından geceyi aracının içerisinde geçiren sürücüye, yine köylüler yardım etti.

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama ağızları açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

ARAÇ YOL DIŞINA ÇIKTI

Kapaklı ilçesinde yaşanan olayda, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı. Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama ağızları açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

GERÇEK, KAMERALARDA ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama ağızları açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama ağızları açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış
Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı - Son Dakika


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