Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki kum yığınına saplandı. Saplanan aracını bırakan sürücü, yakınlardaki bir otomobilden akü çaldı. Ardından geceyi aracının içerisinde geçiren sürücüye, yine köylüler yardım etti.

ARAÇ YOL DIŞINA ÇIKTI

Kapaklı ilçesinde yaşanan olayda, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı. Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.

GERÇEK, KAMERALARDA ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.