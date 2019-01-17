Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Sürücülere Çay ve Poğaça İkramı

Yolda Kalan Sürücülere Çay ve Poğaça İkramı

45 dakika önce

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yolda Kalan Sürücülere Çay ve Poğaça İkramı, System.String[]
KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına  neden oldu. Kayseri- Malatya Karayolu'nda kalan sürücülere, Kızılay ve AFAD ekipleri, çay ile poğaça ikram etti.

Kayseri-Malatya Karayolu'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun 15'inci kilometresinde bazı araçlar kaydı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, Mimar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yolu açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalan sürücülere çay ile poğaça dağıttı.

Üniversite öğrencisi Murat Keskin, memleketi Malatya'ya gitmek için yola çıktığını belirterek, "Malatya'ya gitmeye çalışıyorum ancak yollar kapalı. Yaklaşık dört saattir burada bekliyoruz. İnşallah yollar bir an önce açılır. Ekipler bizleri bu hava koşullarında yalnız bırakmadı" dedi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:39 Kaynak: DHA

Kızılay, Malatya, Kar, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı AK Parti, Erdoğan Fotoğrafıyla Sosyal Medya Akımına Dahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 21:24:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Sürücülere Çay ve Poğaça İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]