Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Celil Nakaş (33) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Eflani karayolu Karaavli deresi mevkiinde meydana geldi. Celal Nakaş (33) idaresindeki 74 BN 218 plakalı tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kendi imkanları ile devrilen tırdan çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile ilk tedavisi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KARABÜK