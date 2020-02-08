Yolu kapalı köylerdeki hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yolu kapalı köylerdeki hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

6 saat önce

SİVAS'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde 1'i çocuk iki hasta, kardan kapanan yolların Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Yolu kapalı köylerdeki hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı, System.String[]

SİVAS'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde 1'i çocuk iki hasta, kardan kapanan yolların Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası Metin Tuna (12), insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Gürün İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım talep etti. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan köye yağış ve tipiden dolayı ambulans ulaşamayınca hasta, İlçe Özel İdaresinin pikaplarıyla kurtarıldı. Yolda ambulansa aktarılan hasta, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Suşehri ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş'un yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince, Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerimizden yardım talep etti. Devam eden karla mücadele çalışmalarında önceliği bu köye veren ekipler yolu açarak köye ulaştı. Baş ve diş ağrısı olduğu öğrenilen Ali Akkuş, 2 saate yakın süren operasyon ile kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.


Suşehri, Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
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