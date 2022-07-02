Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın yaralandı

02.07.2022 17:49
Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 34 ECJ 250 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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