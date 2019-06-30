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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

42 dakika önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, System.String[]
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı  Mehmet Budak (47) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Denizli- Muğla Karayolu'nun 34. kilometresinde meydana geldi. Engin Yeniçeri'nin (57) kullarndığı 34 BMC 194 plakalı otomobil, Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak'a çarptı. Budak, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Budak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Budak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarıladı. Otomobil sürücüsü E. Y. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:31 Kaynak: DHA
Muğla, Mehmet Budak, Denizli, Tavas, Güncel
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