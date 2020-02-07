Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında

13 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, E-91 yolunun karşısına geçmeye çalışırken, yolcu minibüsünün çarptığı Gülcan Türkmen (62), yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, E-91 yolunun karşısına geçmeye çalışırken, yolcu minibüsünün çarptığı Gülcan Türkmen (62), yaşamını yitirdi. Kaza anı, minibüs kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, E-91 yolu üzerinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Belen- İskenderun hattında çalışan, ismi açıklanmayan sürücünün kullandığı 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Gülcan Türkmen'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol ortasında hareketsiz yatan Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülcan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus CEO'su, Sabiha Gökçen'deki kaza sonrası düzenlediği toplantıda gözyaşlarını tutamadı
Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Minibüs şoföründen örnek davranış

Son Dakika Haberleri
10:28 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var
10:10 Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti
09:57 En çok konuşulan diziler belli oldu
09:46 Müzik dünyasının medyatik isimleri belli oldu
09:02 "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır" diyen Hadise, dergi için verdiği pozları paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 11:17:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]