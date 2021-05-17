Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Yeni Garaj kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir istikametinde sağ şeritte seyir halindeki Sedat Keskin (25) yönetimindeki traktöre aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ay (37) yönetimindeki otomobil çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken olay yerine AKS ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar yola savrulurken yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan traktörde bulunan Sedat Keskin, Mustafa Keskin (56) ile otomobilde bulunan Muhammet Ay ve Büşra Altın (24) yaralandı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılırken Muhammet Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.