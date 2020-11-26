Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki! - Son Dakika

Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki!

26.11.2020 11:17
Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı. Rap müziğe yönelen Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Evcimik, şarkısında "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

'Cinsiyetçilik' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Yonca Evcimik, şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti. Evcimik, "Yıl 2020. Yaşananlar ortada. Şu anda aşk, meşk, mal, mülk, para pul içerikli ya da giderli 'sığ' şarkıların zamanı değil. Şiddetin her türlüsüne 'Dur!' deme zamanı" açıklamasını yapmıştı.

İŞTE TARTIŞMA YARATAN ŞARKININ SÖZLERİ

Ahlaksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allahı, para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yinede hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat

belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler

Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim Sen kadınsın zekisin

Ama bazende gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki

Seni hakettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler

Hanımlar beyler

Bukadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler...

Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki!

hayvanlara yönelik şiddet, Yonca Evcimik, Kadın, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki! - Son Dakika Magazin


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