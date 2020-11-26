Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı. Rap müziğe yönelen Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.
Evcimik, şarkısında "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.
'Cinsiyetçilik' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Yonca Evcimik, şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti. Evcimik, "Yıl 2020. Yaşananlar ortada. Şu anda aşk, meşk, mal, mülk, para pul içerikli ya da giderli 'sığ' şarkıların zamanı değil. Şiddetin her türlüsüne 'Dur!' deme zamanı" açıklamasını yapmıştı.
İŞTE TARTIŞMA YARATAN ŞARKININ SÖZLERİ
Ahlaksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allahı, para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yinede hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler
Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim Sen kadınsın zekisin
Ama bazende gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki
Seni hakettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler
Hanımlar beyler
Bukadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler...
Son Dakika › Magazin › Yonca Evcimik'in 'Ayıp şeyler' şarkısına büyük tepki! - Son Dakika Magazin