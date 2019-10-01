Son Dakika Haberleri: Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi

36 dakika önce

Malatya merkez ilçe Battalgazi yöneticileri, iki mahalleyi ziyaret edip, sorunları yerinde inceledi.

Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi, System.String[]

Malatya merkez ilçe Battalgazi yöneticileri, iki mahalleyi ziyaret edip, sorunları yerinde inceledi.


Battalgazi Kaymakamız Abdül Kadir Duran, Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte mahalle ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Duran, Belediye Başkanı Güder'in, Çamurlu ve Beydağı mahalleleri ziyaretine, Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval,, Meclis Üyeleri Osman Şaşa, Tuncer Bulgurlu ve Abuzer Altın da iştirak etti. Kaymakam Duran, Belediye Başkanı Güder, iki mahalledeki vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinlediler.


Yöneticiler, talep ve istekleri tek tek not ederek, imkanlar ölçüsünde çözeceklerini ifade ettiler.


Kentsel dönüşüm sorunu iletildi


Bu arada, Beydağı mahallesinde vatandaşlar, kentsel dönüşüm konusundaki sorunları yöneticilere ilettiler. Kentsel dönüşümün bazı yerlerde çok geciktiğini söyleyen mahalle halkı, biran önce çalışma yapılmasını dile getirdiler. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Beydağı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak FETÖ tabiplerince elenen askeri öğrenciler için 'Vefa' operasyonu düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]