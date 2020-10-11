YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika

YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

11.10.2020 11:47
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI, System.String[]

ÖZEL bir okulda yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Nurtaç Seçen, kurumsal işinden istifa ederek otostopla dünyayı gezmeye başladı.

ÖZEL bir  okulda yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Nurtaç Seçen, kurumsal işinden istifa ederek otostopla dünyayı gezmeye başladı. Çalıştığı dönemde bir günlük hafta sonu tatillerinde Türkiye turunu tamamlayan Seçen, artık dünyayı geziyor. Pandemi nedeniyle dünya turuna ara veren Seçen, "Pandemi biter bitmez tekrar yollara çıkacağım. Arap Yarımadası turumu tamamlayacağım" dedi.

Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi çok sevdiğini belirten Seçen, çalıştığı dönemde hafta sonu tatillerinde yurt içindeki şehirleri gezerek Türkiye turunu çoktan tamamladığını ve dünya ülkelerini gezmeye devam edeceğini söylüyor.

"İSTİFA EDER ETMEZ AVRUPA TURUNA ÇIKTIM"

Geçen yıl kurumsal işinden istifa eden Seçen dünya turu serüvenin nasıl başladığını anlattı. Seçen, "Çalışırken bir gün izinlerimde Türkiye'de geziyordum. Bu izinlerle Türkiye turumu neredeyse tamamladım. Tabii zor oldu bir günde bir şehri gezmek zor oluyordu. Akşam iş çıkışı koşturarak uçağa yetişmeye çalışıyordum. Gittiğim şehirde sabah erkenden uyanıp bir günde şehri gezip akşamında İstanbul'a geri dönüyordum. Param vardı ama vaktim yoktu. 'Param olmayıp vaktimi nakde ve duygusal zevke de çevirebilirim, işi bırakıp tamamen gezmek istiyorum' dedim. Bir günlük izinlerle gezmek bana yetmedi. İstifa ettim. İstifa eder etmez Avrupa turuna çıktım. 15 gün içinde 7-8 ülke gezdim. Daha sonra Asya kıtasına geçtim. Arap Yarımadası turuna başladım. Pandemiden dolayı geri dönmek zorunda kaldım" dedi.

"GİTTİĞİM ÇOĞU YERE PARASIZ GİDİP, PARA KAZANIP GERİ DÖNDÜM"

Pek çok kişinin belirli bir gelire sahip olmadan gezilemeyeceği düşüncesine karşı çıkan Seçen kendi yaşadığı zorlukları ve nasıl para kazandığını şu sözlerle anlattı;"İşten çıktığımda ufak bir birikimim vardı ama o paraya hiç dokunmadım. Çok zor günler yaşarsam diye ayırdım. Yollarda para kazanarak gezmeyi planladım. Günlük işler yaptım, otel temizledim. Umman'da 100 liram vardı. O 100 lirayla Türkiye'den çorap aldım satmak için. Gittiğim yerlerde nasıl para kazanabilirim, ne yapabilirim diye araştırıyorum. Oraya da kadınlara yönelik çorap götürdüm . 100 lirayı orada 8 bin lira yapıp geri döndüm. Gittiğim çoğu yere parasız gidip, para kazanıp geri döndüm. Paris'te cebimde hiç para yokken birden birilerinin dans ettiğini gördüm aralarına katıldım ben de onlarla dans ettim. Günün sonunda izleyiciler beni de ekibin bir parçası sanıp bana da para verdi. Ben de o parayla kalkıp İsviçre'ye gittim"

"YURTİÇİ YURTDIŞI HER YERDE OTOSTOPLA GEZİYORUM"Çoğu gezisine otostopla giden ve henüz olumsuz bir durumla karşılaşmadığını söyleyen genç gezgin, "Yurtiçi, yurtdışı her yerde otostopla geziyorum. Denk gelen her araca biniyorum. Bir korkum, endişem yok. Aslında beni aracına alanlar korkuyor. Ben kendimi açıklayıp Türkiye'yi, dünyayı gezdiğimi söyleyince çok güzel tepkiler alıyorum. Karnınız açtır, yemek ısmarlayalım gibi yardım teklifleri de oluyor. Şimdiye kadar da bir sıkıntı yaşamadım" dedi.

"PANDEMİ BİTER BİTMEZ TEKRAR YOLLARA ÇIKACAĞIM"

Dünya turu yapmak isteyen herkese hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulunan Seçen, "Kurumsal hayata dönmeyi planlamıyorum. Ben zaten toplumsal hayattan da istifa ettim. Kalabalıktan, insanlardan, trafikten istifa ettim. Burjuva bir ailede doğdum ama daha minimalist bir yaşama özendim çocukluğumdan beri. Benim kaçışım aslında buydu. Pandemi biter bitmez tekrar yollara çıkacağım. 'Biz yapamıyoruz, paramız yok' gibi şeyler biraz bahane aslında. Yapmak isteyen herkes yapabilir. Ben yaptım sonucunda da kötü bir şey olmadı, başıma kötü bir şey gelmedi. En azından denedim ve ben ruhumun peşinden gittim, diyebileceğim. Bu dünyada herkes hayallerinin peşinden gitsin bence" diye konuştu.

- İstanbul
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Arap Yarımadası, Türkiye, Avrupa, İstifa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, OTOSTOPLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika

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