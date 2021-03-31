Yönetmen Ezel Akay'ın "Osman Sekiz" filminin çekimleri devam ediyor - Son Dakika

Yönetmen koltuğuna Ezel Akay'ın oturduğu, senaryosunu oyuncu Kemal Uçar'ın kaleme aldığı "Osman Sekiz" filminin çekimleri Kadıköy'de devam ediyor.

Yapımcılığını Ömer Kaya, uygulayıcı yapımcılığını Duygu Kızgın'ın üstlendiği, yapımın başrolünde Tim Seyfi, Begüm Birgören ile Kemal Uçar yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin yapım tasarımını ise İlban Ertem gerçekleştiriyor.

"Eğlenceli ve romantik bir film"

Yönetmen Akay, filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin iyi bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Akay, "Genel sanat yönetmenimiz ve yapım tasarımcımızın sayesinde çok güzel bir mekan elde ettik. Filmin çok ilginç bir atmosferi var. Başka bir zamanda ve boyutta geçiyor." dedi.

Sinemaseverleri fantastik, eğlenceli ve romantik bir filmin beklediğini dile getiren Akay, şöyle devam etti:

"Kullanım kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam, dededen kalma harap bir konakta beş canavarla birlikte yaşıyor. Artık canavarlardan sıkıldığı bir gün başka bir yere taşınmaya karar veriyor. Bununla birlikte çıngar kopuyor. Eğlenceli ve romantik bir film. Romantik komedi diyemeyiz. Çünkü kendine has bir atmosferi var. Hem görsel dünyası hem diyalogları ve karakterleri çok ilginç. Çok çok yetenekli iki oyuncu Begüm Birgören ve Tim Seyfi oynuyorlar. Birbirlerini fişekleyerek, rollerini de geliştirdiler."

Akay, filmi 1 yıl önce çekmeye karar verdiklerini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini, filmin ekim ya da kasım ayında vizyona girebileceğini söyledi.

"Bizden bir hikayeyi, bizden olmayan bir evrende izleyeceğiz"

Oyuncu Uçar ise filmde emlakçı kisvesi altında sevimli bir dolandırıcı olan "Turan" karakterini canlandırdığını söyledi.

Turan'ın yazarken çok eğlendiği bir karakter olduğunu kaydeden Uçar, "Şimdi de onun canlandırmak çok güzel. Kendi seyretmek istediğim dünyayı kurdum." ifadelerini kullandı.

Uçar, Türkiye'de daha önce denenmemiş, türünün ilk örneği olacak bir yapımı hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beni duygulandıran tarafı seyirciyle buluştuğu zaman ciddi sayıda bir insanın karşılaşmak istediği bir film olacak. İnandığım şey, 'Evet ya biz bunu yapabiliyormuşuz' demek olacak. Biz, bir şekilde bunu yapabileceğimize inandık. O yüzden de bu türe girmeye çekinen insanlar için iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Bizden bir hikayeyi, bizden olmayan bir evrende izleyeceğiz. Bence filmi en güzel anlatan cümle bu."

"Sorunsuz bir şekilde sete başladık"

Oyuncu Birgören ise fantastik unsurların ön planda olduğu filmde "Nazlı" karakterine hayat verdiğini söyledi.

Pandemi şartları yüzünden filmin bir sene kadar ertelendiğini anlatan Birgören, "Ama bu süreç fantastik unsurlar ve ön hazırlık için çok avantajlı oldu. Her şeyi çok daha ince detaylarıyla sorunsuz bir şekilde sete başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Birgören, Türkiye'deki sinema sektörü için ilk defa bu tarz ve tatta bir filmin yapıldığını, sinemaseverlerin filmi pandemi sürecini atlattıktan sonra beyazperdede izlemelerini dilediğini belirtti.

Filmin konusu ise şöyle:

"Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan, sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman, daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerekecektir."