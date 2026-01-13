GÜNEY Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talep edildi.
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü. Savcılık, Yoon'a idam cezası verilmesini istedi. Mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklaması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Yoon Suk Yeol için idam cezası talebi - Son Dakika
