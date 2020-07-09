Yörsan'ın iflası kabul edildi - Son Dakika

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir 'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.

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Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek