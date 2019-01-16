Yorumları Canlandırmak !! W/ Orkun Işıtmak
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Orkun Işıtmak ile birlikte Twitter'dan bize yazdığınız yorumları canlandırdık.
Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Orkun Işıtmak ile birlikte Twitter
'dan bize yazdığınız yorumları canlandırdık. Umarız videoyu izlerken eğlenirsiniz iyi seyirler : )
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube
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