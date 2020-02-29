Younes Belhanda: "En güzel hediye Fenerbahçe..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Younes Belhanda: 'En güzel hediye Fenerbahçe...' - Son Dakika Spor

Younes Belhanda: "En güzel hediye Fenerbahçe..."

6 saat önce

Salı günü 30 yaşına basan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda Kadıköy galibiyetini yorumladı.

Younes Belhanda:

Salı günü 30 yaşına basan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda Kadıköy galibiyetini yorumladı.


Emre Akbaba'nın yerine Kadıköy'de şans bulan Belhanda, "En büyük hediye Fenerbahçe galibiyeti oldu" dedi.


Belhanda, 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Faslı yıldızdan önce 10 numarayı giyen Sneijder, Melo, Arda, Lincoln ve Hagi Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıştı. Fenerbahçe derbilerinde 2 kırmızı kart görmesine rağmen 5 beraberlik- 1 galibiyet istatistiğine sahip Belhanda, Ülker Stadı'nı terk ederken "Ağlama" işaretiyle göndermede bulunmuştu. (Sabah)


Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti
Kolombiya'da Radamel Falcao heyecanı! 'Zamanı geldi...' Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık Antalyaspor, Fenerbahçe maçının tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Younes Belhanda: "En güzel hediye Fenerbahçe..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]