YouTube'a çocuk izleyicilerin verisini toplamaktan 170 milyon dolar ceza

Google ve Youtube'un çatı şirketi Alphabet Inc çocukların kişisel bilgilerini toplayarak federal yasaları çiğnediği gerekçesiyle açılan soruşturmada uzlaşma yoluna giderek 174 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.



Youtube video platformu üzerindeki çocuk kanallarını takip edenlerin izleme alışkanlıklarını ebeveynlerinin onayı olmadan kaydederek bunu reklamları hedef kitlesine yönlendirmek için kullanmakla suçlanıyordu.