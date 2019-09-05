Son Dakika Haberleri: YouTube'a çocuk izleyicilerin verisini toplamaktan 170 milyon dolar ceza
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YouTube'a çocuk izleyicilerin verisini toplamaktan 170 milyon dolar ceza

1 saat önce

Google ve Youtube'un çatı şirketi Alphabet Inc çocukların kişisel bilgilerini toplayarak federal yasaları çiğnediği gerekçesiyle açılan soruşturmada uzlaşma yoluna giderek 174 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

YouTube'a çocuk izleyicilerin verisini toplamaktan 170 milyon dolar ceza, System.String[]

Google ve Youtube'un çatı şirketi Alphabet Inc çocukların kişisel bilgilerini toplayarak federal yasaları çiğnediği gerekçesiyle açılan soruşturmada uzlaşma yoluna giderek 174 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.


Youtube video platformu üzerindeki çocuk kanallarını takip edenlerin izleme alışkanlıklarını ebeveynlerinin onayı olmadan kaydederek bunu reklamları hedef kitlesine yönlendirmek için kullanmakla suçlanıyordu.

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Alphabet, Youtube, Google, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:23 
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