YouTube'un Rusya yaptırımının faturası ortaya çıktı

Google, Rusya'nın Mart ayı sonundan beri devam eden Ukrayna işgaline karşı uzun süredir yaptırım uyguluyor. Şirket YouTube üzerinden uyguladığı yaptırımlarda bazı kanallar için videoyu silme cezası verdi ve bazı kanalları engelledi. Bu anlamda YouTube Rusya yaptırımı faturası da ortaya çıktı. Şu an için Rusya'da YouTube kullanıcı sayısı 90 milyon seviyesinde. Bu anlamda Google, bir süre Rusya kullanıcılarına yaptırım uygulamaktan geri durdu.

YouTube, Rusya yaptırımı ile ne kadar video silme ceazsı verdi ve kaç kanalı engelledi?

Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar eski şiddetinde olmasa da devam ediyor. Rusya'nın tüm dünyayı karşısına alarak devam ettirdiği işgale karşı teknoloji firmaları da birçok yaptırım kararı aldı. Bunlardan biri olan Google, ülkede büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden YouTube videoları için yaptırımlar uygulamaya başladı.

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Ortaya çıkan rakamlara bakılırsa YouTube, Rusya yaptırımı kapsamında 70 bin videoyu kalıcı olarak silme cezası uyguladı. Yine bu anlamda 9 bin YouTube kanalı da yaptırım kapsamında askıya alındı. YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neal Mohan, konu hakkında açıklama yaptı.

Buna göre Mohan, The Guardian'a yaptığı açıklamada şirketin şiddet olayları politikasını bu olay için kullandıklarını belirtti. Buna göre büyük şiddet eylemlerinin övülmesi ya da inkarı gibi yayınlara karşı YouTube önlem alıyor.

YouTube bu anlamda Rusya yaptırımı ile ilk defa bu kadar kapsamlı bir video kaldırma politikası uyguluyor. Rusya'da yayınlanan işgali öven videolar özellikle öncelikle silinenler arasında. Yine Rusya'nın politikalarını öven, işgali olumlayan videolarda ikinci aşamada silinmeye başladı.

Bu dönemde Ukrayna, Polonya ve Rusya'da işgalle ilgili bilgiler veren önemli içerik üreticileri ortaya çıktı. Buna göre bu yeni içerik üreticileri YouTube'da işgalden bugüne 40 milyondan fazla görüntüleme elde etti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, YouTube Rusya yaptırımı kapsamında video silme ve kanal askıya alma cezası vermekte haklı mı? Yorumlarınızı haberin altına ve SDN Forum sayfalarına bekliyoruz.