Yozgat'a 182,5 Milyon Lira Hibe Desteği

13.01.2026 17:17
TKDK, Yozgat'ta 2025'te uygulanan 29 projeye toplam 182,5 milyon lira hibe sağladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü, 2025 yılında kentte uygulanan 29 proje için toplam 182,5 milyon lira hibe desteğinde bulundu.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılında kentte uygulanan 29 proje için toplam 182,5 milyon lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Açıklamlada, tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımların TKDK destekleriyle sürdüğü, 2026 yılında tamamlanması planlanan projelerle ürünlerin kaynağında işlenmesi, pazarlanması ve ihracata yönlendirilmesinin hedeflendiği, bu süreçte istihdamın artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat'ın IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer aldığını belirterek, 2026 yılında inşaat ve uygulama süreci devam eden yaklaşık 80,5 milyon lira hibe tutarına sahip 12 projenin ödemelerinin yıl içinde yapılacağını ifade etti.

Türker, TKDK destekleri kapsamında süt ve et üretimi, gıda işleme ve pazarlama, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığını kaydetti.

Desteklerle kırsal alanda üretim, istihdam ve katma değerin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Türker, Yozgat'a önemli fırsatlar ve istihdam olanakları sağlayacak yatırımların ve desteklerin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

