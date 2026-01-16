Yozgat'a 54 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yozgat'a 54 Yeni Emniyet Aracı

Yozgat\'a 54 Yeni Emniyet Aracı
16.01.2026 19:04
Yozgat'ta emniyet ve jandarmaya 54 yeni araç teslim edildi. Kamu hizmeti güçlendirilecek.

Yozgat'ta 54 yeni araç emniyet ve jandarma teşkilatlarına teslim edildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle İçişleri Bakanlığı'nın Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na verdiği araçların teslimatı yapıldı.

Programda konuşma yapan Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç, "Bugün burada Yozgat Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 27 aracın teslim töreninde sizlerle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu araçlar yalnızca araç filomuzu güçlendirmekle kalmayacak, suçla mücadelede ve kamu düzeni sağlanmasında önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Yozgat Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ise, "Bugün burada kamu hizmetlerimizin daha güçlü bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ÖTV'siz araç alımından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Bu araçlar devletimizin imkanlarını milletimizin hizmetine sunmanın en büyük somut göstergelerinden biridir. Sahadaki hizmetlerimiz gün geçtikçe artacaktır" ifadelerini kullandı.

Yozgat Müftüsü Nihat Kök'ün dua etmesinin ardından anahtar teslimatı gerçekleştirildi. Araçların konvoyunun ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

