Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

27.11.2020 11:25

Altyapı çalışmalarında yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanı, tamamlandığında kentin dünyaya açılan kapısı olacak.

Altyapı çalışmalarında yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanı, tamamlandığında kentin dünyaya açılan kapısı olacak.

Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 3 Haziran 2018'de temeli atılan havalimanında inşaat çalışmaları sürüyor.

Son yıllarda yapılan duble yollar, tamamlanmak üzere olan yüksek hızlı tren hattı ve havalimanı inşaatı yatırımlarıyla Yozgat, sorunsuz ulaşım ağına kavuşacak.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımına başlanılan ve 2022'de hizmete açılması planlanan havalimanın altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı.

Yozgat'ın sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlaması beklenen havalimanında 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre uzunluğunda pist bulunuyor.

Aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçağın iniş yapabileceği Yozgat Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir kavşak konumunda bulunduğunu söyledi.

Polat, "Kara yollarımızın yanında yüksek hızlı tren inşaatımız devam ediyor. Bunun yanında Yozgat'ımıza artı katacak ulaşım projelerimizin başında havalimanımız geliyor. Havalimanı, tamamlandığında Yozgat'ımızı dünyaya bağlayan bir kapı olacak." dedi.

Yozgat'ın "cazibe merkezi" adayı olduğunu dile getiren Polat, "Bu uğurda da devletimizin tüm imkanlarıyla yatırımlar devam ediyor. Bizim yurt dışında gurbette çok hemşehrimiz var. Onların buraya ulaşımına katkı sağlayacaktır. Umarım planlandığı üzere 2022'de havalimanı inşaatımız bitecek. Yozgat'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Havalimanı inşaatında görevli jeoloji mühendisi Mustafa Özdemir de kış şartlarına rağmen inşaatın sürdüğünü söyledi.

Özdemir, "Çevre yolunda, apronda, pist alanında haftanın 7 günü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hedefimiz, gelecek yıl beton ve asfalt imalatlarını tamamlayarak üstyapıya hazır hale gelmesi." ifadelerini kullandı.

İş makinesi operatörü Süleyman Sırrı Toy da Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmaktan mutlu olduklarını, bir an önce bitmesi için çabaladıklarını belirtti.

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

Hızlı Tren, Haziran, İnşaat, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Güne 5,5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne 5,5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
10:43
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Maske takmayan pazarcı savunmasıyla şaşırttı: Müşteri yok, vakalar olsa ne olur? Müslüman adam ölümden korkmaz Maske takmayan pazarcı savunmasıyla şaşırttı: Müşteri yok, vakalar olsa ne olur? Müslüman adam ölümden korkmaz         
10:11
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei