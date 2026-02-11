Yozgat'ta 330 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Yozgat'ta 330 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat'ta 330 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
11.02.2026 12:29
Saraykent'te yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 330 kilogram kaçak tütün bulundu.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları Z.D'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.

Şüphelinin aracaında yapılan aramada, 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

