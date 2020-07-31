Yozgat'ta acemi kasaplar hastaneye koştu - Son Dakika

YOZGAT'ta, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 47 kişi, kentteki hastanelere akın etti.

Yozgat'ta, kent merkezinde belirlenen kurban kesim alanlarında, saat 08.00'den itibaren kurban kesimleri başladı. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilirken, boynuz darbesiyle ayağından yaralanan bir kişi hastanede tedaviye alındı.Kent genelinde öğle saatlerine kadar 47 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.