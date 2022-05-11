Yozgat'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Yozgat'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

YOZGAT - Yozgat'ta Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda 'Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Erdoğan Akdağ Mahallesi Menekşe Evler mevkiinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatına, İl Afet Acil durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis ekipleri, Yozgat Belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarmadan oluşan çok sayıda ekip katıldı. Senaryo gereği, AFAD ekiplerine merkez üssü Çekerek ilçesi Çayırözü Köyü'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ve iki katlı binada göçük oluştuğu, enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Jandarma arama kurtarma köpeğinin de görev aldığı tatbikatta, AFAD ekiplerince göçük altından çıkarılan yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yozgat AFAD İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatını Yozgat Valisi Ziya Polat, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kurum müdürleriyle takip ederek sahada gerçekleştirilen çalışmaları koordine etti.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, afet anında sahadaki çalışmalar ve koordinasyon merkezindeki uyumu görebilmek için tatbikat yaptıklarını söyledi. Vali Polat, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, geçen yılı AFAD Eğitim Yılı ilan etmişti. Geçen sene Yozgat genelinde 380 bin üzerinde vatandaşımıza AFAD eğitimi vermiştik. Bu seneyi de bakanlığımız AFAD tatbikat yılı ilan etti. Dün hükümet konağımızda saat 17.00'da deprem tatbikatı yapmıştık. Bugün de sahada tatbikat yapalım ve elimizdeki bilgileri kullanabiliyor muyuz? Bilgileri sahaya yansıtıp aksayan yönlerimizin neler, deprem ya da afat anında yapılan çalışmalar nelerdir. Sahadaki çalışanlarla kriz merkezinde çalışanlar arasında koordinasyon sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye tatbikatımızı yaptık. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadık, koordinasyon merkezi ile sahada uygulamalar arasında uyum vardı. Ama hep söylüyoruz, afet olacak ama biz millet, devlet ve kurumlar olarak afetlere hazır olmak zorundayız. Herkesten ilk başta afet acil durum uygulamasını tüm vatandaşlarımızın da indirip telefonlarına yüklemesini istiyoruz" dedi.

23 kurum ve 300 personelle tatbikatın gerçekleştirildiğini belirten Vali Polat, "Afet riskini azaltmamız lazım, afet olduktan sonra da toplanma, barınma yerleri, koordinasyon ve beslenme gibi konuların hepsini kriz merkezinden yönetip sahadaki arkadaşlarımızla vatandaşlarımızı hazır hale getirmemiz lazım. Afet öncesi eğitimleri önceden vermiştik, tatbikatlarda da eksik yanlarımızı ortaya çıkardık. Başımıza gelebilecek afet anında Yozgat genelinde nasıl çalışabiliriz onun koordinasyonunu yaptık. Emek veren arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Bu tatbikat AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 23 hizmet kurumumuz ve 300 personelimizle gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.