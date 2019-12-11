Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi - Son Dakika

Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi

6 saat önce

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi, System.String[]

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bütün güvenlik gücü personelinin yeri geldiğinde canını ve malını bu ülkeye seve seve vereceğini bildiğini ifade eden Çakır, "Yozgat'ımızda bin 333 emniyet görevlilerimiz var. Bunun 111'i bekçilerimiz gerek il merkezimizde gerekse ilçe merkezimizde sorumluluk alanımızda görev yapmaktadır. Bütün sorumluluk alanımızda elimizden geldiğince bu şehrimizin asayişini, güvenliğini, namusunu, şerefini korumak zorundayız. Bu hepimizin üzerinde asli bir yüktür. Ben bu yük ve sorumluluğun altında ezilmeyeceğinizi biliyorum. Hepinizin bu sorumluluk sahibi olduğunuzu biliyorum. İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere müdür yardımcılarına, şube müdürlerine ve bütün polis teşkilatına başarılar diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de toplum hayatında güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye iç güvenlik açısından jandarma ve emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat çalışıp emek verdiğini aktaran Esertürk, "Bu çalışma esnasında birçok arkadaşımız şehit olmakta, kanını dökmektedir. Teşkilatımız gerçekten vatanını seven topraklarını seven, güzel seçilmiş meslektaşlarımızdan oluşmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 günlük hizmet içi eğitimini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları ve görevinde başarı gösteren 4 polis memuruna da ödülleri verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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