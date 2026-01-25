Yozgat'ta Kar Mahsur Kalan İki Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
Yozgat'ta Kar Mahsur Kalan İki Vatandaş Kurtarıldı

25.01.2026 12:58
Çayıralan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinin Konuklar yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer alan Çayıralan, Akadağmadeni ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Çayıralan ilçesine bağlı İnönü köyünden iki vatandaş Konuklar Yaylasından köye dönmeye çalışırken, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği bölgede yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, vatandaşlara içecek ve yiyecek ikram ettikten sonra köylerine götürdü.

Kaynak: ANKA

14:39
