Yozgat kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'ndaki çam ağaçları ve Akdağmadeni ilçesindeki ormanlar kar yağışıyla beyaza büründü.
Yeşil ve beyazın oluşturduğu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?