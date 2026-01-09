Yozgat'ta Kenevir Araştırmaları İlerlemede

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA
(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde, kenevir bitkisinin farklı alanlarda kullanımına yönelik araştırmalar yürütülüyor. İki yıl önce kurulan serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları da devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, "Yozgat özelinde yeni tohum çeşitlerine yönelik çalışmalarımızın muhtemelen 2026 yılı sonuna doğru tamamlanmasını ve Yozgat adına birden fazla yeni tescil elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Rektör Yaşar, 2006'da kurulan 15 üniversiteden biri olan Bozok Üniversitesi ve bünyesindeki Kenevir Araştırma Enstitüsü'ne ilişkin şunları kaydetti:
"Orta Anadolu'daki en iyi referans laboratuvarını, bilimsel araştırmalar açısından Kenevir Enstitüsü üzerinden sağladık. Kenevir iklime bağlı olarak ürün kalitesinin arttığı veya çeşitlendirildiği bir ürün. Karadeniz bölgesinde üretimi ve ürün alımı daha fazla. Yozgat özelinde yeni tohum çeşitleri üzerine çalışmalarımız muhtemelen 2026 yılı sonuna doğru bitecek ve birden fazla yeni tescile Yozgat adına kavuşacağız. Bununla beraber sağlıkla ilgili çalışmaları arttırdık. Yakın zamanda da onunla ilgili sonuçları almaya başlarız."
