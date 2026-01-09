Yozgat'ta Kenevir Araştırmaları İlerlemede

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde, kenevir bitkisinin farklı alanlarda kullanımına yönelik araştırmalar yürütülüyor. İki yıl önce kurulan serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları da devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, "Yozgat özelinde yeni tohum çeşitlerine yönelik çalışmalarımızın muhtemelen 2026 yılı sonuna doğru tamamlanmasını ve Yozgat adına birden fazla yeni tescil elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, toplumda kenevire yönelik önyargıların kırılması ve sapından yaprağına, tohumundan yağına kadar birçok değerli özelliğe sahip kenevir bitkisinden her yönüyle faydalanılması amacıyla üniversite bünyesinde kurulan enstitünün, Türkiye'nin kenevir ve diğer lif bitkileri alanındaki ilk çok disiplinli ve geniş kapsamlı enstitüsü olduğunu belirtti. Kenevir ekiminin serbest olduğu iller arasında Yozgat'ın da yer aldığını hatırlatan Yaşar, iki yıl önce kurulan bin 200 metrekarelik serada, yerli kenevir tohumu ıslah çalışmalarının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar sonuçların alınmaya başlanacağını söyledi.

Rektör Yaşar, 2006'da kurulan 15 üniversiteden biri olan Bozok Üniversitesi ve bünyesindeki Kenevir Araştırma Enstitüsü'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Orta Anadolu'daki en iyi referans laboratuvarını, bilimsel araştırmalar açısından Kenevir Enstitüsü üzerinden sağladık. Kenevir iklime bağlı olarak ürün kalitesinin arttığı veya çeşitlendirildiği bir ürün. Karadeniz bölgesinde üretimi ve ürün alımı daha fazla. Yozgat özelinde yeni tohum çeşitleri üzerine çalışmalarımız muhtemelen 2026 yılı sonuna doğru bitecek ve birden fazla yeni tescile Yozgat adına kavuşacağız. Bununla beraber sağlıkla ilgili çalışmaları arttırdık. Yakın zamanda da onunla ilgili sonuçları almaya başlarız."