Son dakika haber! Trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Dünya bu yangını konuşuyor! Korku filminden bir kare değil, adı ''Cehennemin gözü''

Ünlü çift pazara çıktı, görenler dönüp bir daha baktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin en büyük 26. şirketi özelleştiriliyor

İki bölgemizde aşılama hiç istediğimiz gibi gitmiyor! Sebebi fıkralara konu olacak cinsten

Yozgat'ta bariyerlere çarpan otomobil ile bu araca çarpmamak için manevra yapınca devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Abdullah Ş. yönetimindeki 60 BE 581 plakalı otomobil, E-88 karayolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde karşı yola geçerek köprü bariyerine çarptı.

Bu sırada, Bekir K'nin kullandığı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücülerle araçlardaki Zeynep Ş, Migenur K. ve Mevlüde K, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.