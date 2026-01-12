Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun'da yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - YOZGAT