Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

12.01.2026 12:47
Sorgun'da yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 8 kişi işlemde.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun'da yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

