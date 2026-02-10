Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 581 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.B, A.O, B.E.S. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
