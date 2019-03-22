Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması

34 dakika önce

Yozgat'ta bulunan erkek cesedinin, bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlendi.

Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması, System.String[]
Yozgat'ta bulunan erkek cesedinin, bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti yapıldı.

Cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu tespit edildi.

Polis, cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kabaktepe mevkisinde dün, preslenmiş bir varilde erkek cesedi bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Adli Tıp, Yozgat, Güncel
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