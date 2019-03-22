Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Yozgat
'ta bulunan erkek cesedinin, bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp
Kurumunda kimlik tespiti yapıldı.
Cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu tespit edildi. Polis
, cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kabaktepe mevkisinde dün, preslenmiş bir varilde erkek cesedi bulunmuştu.