Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde cesedi bulunan Ümit Boyraz'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, M.G. ve N.B. ise adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.



Yozgat'ta, önceki gün preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmuş, cesedin bir haftadır kaybolan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlenmişti. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.

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