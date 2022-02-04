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Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

04.02.2022 11:51

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yozgat- Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde Ş.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 yolcu hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

YEDEK ŞOFÖR UYUDUĞU YERDE SIKIŞTI

Otobüsün içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılırken otobüste bulunan yedek şoförde kazaya uykuda yakalandı. Otobüsün alt kısmında sıkışan yedek şoför kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
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Ankara, Yozgat, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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