Yozgat Tandır Kebabı Usta İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat Tandır Kebabı Usta İfadesi

Yozgat Tandır Kebabı Usta İfadesi
09.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 yaşındaki Şükrü Alakoç, Yozgat tandır kebabının sırrını et ve sadelikte bulduğunu açıkladı.

Kayseri'de 62 yıllık ustalığıyla Yozgat tandır kebabı yapan usta Şükrü Alakoç; tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Kebapçı Şükrü Alakoç tandır kebabında püf noktaları sıralayarak; koyun etinin hafif yağlı olması gerektiğini söyledi. Etin 1-2 gün önceden yalnızca tuzlanarak hazırlandığını, tuz dışında hiçbir baharat kullanılmadığını ifade eden Alakoç; Yozgat'a özgü tandır ocağında pişirilen bu lezzetin bir sanat olduğunu ifade etti. Tandır kebabının fırın kebaplarından bu yönüyle ayrıldığını dile getiren Alakoç; 2019 da 'Yılın Ahisi' seçildiğini ifade etti. Alakoç; "Bu yemek bizim meşhur tandır kebabımız. Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir. 62 senedir bu işi yapıyorum, 33 senedir de Kayseri'deyim. 2019 yılında yılın Ahisi seçildim. Etin lezzetli olması için koyun eti olması gerekli, dana eti de güzel olur. Koyun etinin hafif yağlı olması gerekli, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun etinin neresi olursa olsun fark etmez. Biz koyunu komple alırız, parçalara böleriz ve bölmüş olduğumuz 1-2 gün önce sadece tuzlarız başka baharat kullanmayız. Bu ocakta Yozgat'a hastır. Buna tandır kebap denir, Yozgat'ın harici duyduğum kadarıyla Denizli'de yapılıyor. Diğer kebaplar fırın kebaplardır. Lezzeti sunmak sanattır, onu tatması ise bir zevktir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Tandır Kebabı Usta İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:00:04. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat Tandır Kebabı Usta İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.