Yozgat Valisi Çakır'dan 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, kentte 2 köyün sosyal mesafe uygulamasının yapılmaması ve özellikle il dışından kendilerine bilgi verilmeden misafir kabul edilmesi nedeniyle karantinaya alındığını söyledi.

Vali Çakır, kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Çakır, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bunun temelinde, köylerimizde sosyal mesafenin uygulanmaması ve özellikle il dışından köye gelen misafirlerin bizlere bilgi verilmeden kabul edilmesi. Bunun neticesinde maalesef bu iki köyümüzü karantina altına aldık. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerilerimize seslenmek istiyorum; lütfen memleketinize gelmeyin" dedi. Vali Çakır ayrıca, karantinaya alınan köylerin de ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

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