Yozgat ve Kırşehir'e Büyük Hibe Desteği

29.01.2026 12:24
Yozgat ve Kırşehir, IPARD fonlarıyla 2025'te toplam 257 milyon lira hibe alacak projelerde yer alacak.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT/KIRŞEHİR) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Yozgat, IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer almaktadır. 2025 yılında faydalanıcılarımıza 29 proje için 182,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. 2026 yılında ise inşaatları ve projeleri devam eden hibe tutarı yaklaşık 80,5 milyon liralık 12 proje bulunmakta. IPARD III programı itibarıyla Kırşehir ilimizde de uygulanan programda 2025 yılında faydalanıcılarımıza 12 proje için 74,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 228 milyon lira olarak gerçekleşti" dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat ve Kırşehir illerinde kırsala yapılan yatırımlara yönelik IPARD programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Türker, şunları kaydetti:

"Yozgat, IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer almaktadır. 2025 yılında faydalanıcılarımıza 29 proje için 182,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. 2026 yılında ise inşaatları ve projeleri devam eden hibe tutarı yaklaşık 80,5 milyon liralık 12 proje bulunmakta. Bu projelerin yıl içerisinde ödemeleri gerçekleştirilecek. IPARD III programı itibariyle Kırşehir ilimizde de uygulanan programda 2025 yılında faydalanıcılarımıza 12 proje için 74,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 228 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yatırımcılarımız, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde süt ve kırmızı et, tarım ve balıkçılık ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama işletmelerine, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme tedbirinde de bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, süs bitkileri, tıbbı ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, arıcılık, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları için proje hazırlayarak kurumumuzdan yatırımcılarımız yüzde 50 ila yüzde 70'lere varan oranlarda hibe desteğinden yararlanma imkanına sahiptirler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Kırşehir, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

12:58
